Домушники оставили петербурженку без игровых приставок и мейн-куна

Злоумышленники прихватили с собой кота. Фото: pixabay

Злоумышленники прихватили с собой кота. Фото: pixabay

В Приморском районе Петербурга правоохранители раскрыли ограбление квартиры. Добычей злоумышленников стали две игровые приставки, телевизор и породистый кот.

Преступный инцидент произошел в субботу, 1 февраля, в доме 18/1 по улице Авиаконструкторов. В отдел полиции обратилась 24-летняя студентка. По словам заявительницы, она возвращалась домой, когда из ее квартиры выбежали трое неизвестных. Они оттолкнули девушку и сбежали.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, все произошло около шести утра.

Жительница обнаружила пропажу двух игровых приставок, плазменного телевизора, а также кота породы мейн-кун. Сумму ущерба девушка оценила в 62 тыс. рублей.

Подозреваемых удалось задержать вечером того же дня. Ими оказались молодые люди в возрасте от 18 до 21 года. Похищенное у них изъяли.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело.

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