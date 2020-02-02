В Петербурге 60 пожарных тушат здание «Лениздата»

В Центральном районе Петербурга загорелось здание «Лениздата». К месту происшествия уже прибыли спасатели.

Возгорание произошло сегодня, 2 февраля, в доме 59а на Набережной реки Фонтанки. Площадь пожара составляет порядка 100 «квадратов».

Согласно данным представителей экстренных служб, сообщили «РИА Новости», горение произошло на четвертом этаже пятиэтажного здания. К месту происшествия приехали 60 спасателей на 16 спецмашинах.

Кадрами с места происшествия петербуржцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». На них видно, что здание заволокло черным дымом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании злоумышленника, который нанес ножевое ранение водителю троллейбуса в Петербурге. От полученных ран мужчина скончался.