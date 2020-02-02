Полицейские задержали убийцу водителя троллейбуса, напавшего среди ночи на улице Козлова

В Северной столице правоохранители задержали подозреваемого в нанесении смертельной ножевой раны водителю троллейбуса.

Преступный инцидент произошел в ночь на субботу, 1 февраля, на улице Козлова. В отдел полиции обратился 46-летний мужчина. Мужчина рассказал, что они с товарищем были около дома 21, когда неизвестный ударил их ножом. После злоумышленник скрылся.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, к моменту прибытия к месту происшествия правоохранителей один из мужчин скончался. Второго госпитализировали в состоянии средней тяжести с ранением грудной клетки.

Вечером 1 февраля по месту жительства на улице Козлова был задержан подозреваемый. Им оказался 24-летний мужчина.

Мотивы его действий не раскрываются.

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