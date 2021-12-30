В Гамбурге произошла стрельба

В немецком городе Гамбург неизвестный устроил стрельбу.

Инцидент произошел возле здания наркологического диспансера в южном районе города.

В результате пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Неизвестный скрылся с места происшествия. Двух пострадавших мужчин госпитализировали.

В поисках подозреваемого участвуют 20 патрульных машин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами стрельбы в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси стали по меньшей мере три человека, четверо пострадали.