В Гамбурге произошла стрельба

В Гамбурге произошла стрельба
По факту стрельбы проводится проверка. Фото: pixabay

В немецком городе Гамбург неизвестный устроил стрельбу.

Инцидент произошел возле здания наркологического диспансера в южном районе города.

В результате пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Неизвестный скрылся с места происшествия. Двух пострадавших мужчин госпитализировали.

В поисках подозреваемого участвуют 20 патрульных машин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами стрельбы в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси стали по меньшей мере три человека, четверо пострадали.

Гамбург происшествия стрельба


 

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