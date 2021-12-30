В Гамбурге произошла стрельба

В немецком городе Гамбург неизвестный устроил стрельбу.
Инцидент произошел возле здания наркологического диспансера в южном районе города.
В результате пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Неизвестный скрылся с места происшествия. Двух пострадавших мужчин госпитализировали.
В поисках подозреваемого участвуют 20 патрульных машин.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами стрельбы в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси стали по меньшей мере три человека, четверо пострадали.