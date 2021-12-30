В Минздраве рассказали, сколько вакцины от коронавируса осталось в России

В Минздраве рассказали, сколько вакцины от коронавируса осталось в России
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что запасов вакцины от коронавируса в регионах достаточно.

«Вакцинация является эффективной защитой как против штамма «дельта», так и против штамма «омикрон». Запасов вакцины в регионах достаточно», — приводит его слова РИА «Новости».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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