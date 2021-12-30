В ноябре коронавирус стал основной причиной смерти россиян

Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

В ноябре 2021 года было зафиксировано более 71 тыс. с основной причиной — ковид. Такие данные приводит Росстат.

«COVID-19 как основная причина смерти. В ноябре 2021 года зафиксировано 71 тыс. 187 таких случаев», — говорится в сообщении.

В октябре возбудитель коронавируса привел к смерти 69 645 человек.

В ноябре ковид вызвал смертельные осложнения иных болезней у 1 477 человек.

С начала пандемии в России выявлено 10 479 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 307 948 летальных исходов, выздоровели 9 423 227 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.