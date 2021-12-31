Группа молодых людей разбудила жителей Красного Села, устроив ночную потасовку

Сотрудникам полиции пришлось разнимать драку в Красном Селе. Компания мужчин что-то не поделила в канун Нового года.
Потасовка случилась в ночь на 31 декабря во дворе многоквартирного дома на Бронетанковой улице. Подробности рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте».
Судя по опубликованным кадрам, выясняли отношения драчуны без особого энтузиазма — лениво размахивали ногами в сторону друг друга и толкались. В разбирательства вмешались сотрудники полиции, которых, видимо, вызвали свидетели случившегося.
Судя по всему, обошлось без пострадавших, а вот сон местных жителей был нарушен.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель Mercedes протаранил забор и устроил пиротехническое шоу у «Парнаса». Водитель белой иномарки не справился с управлением, в результате чего вылетел с дороги и врезался в ограждение.