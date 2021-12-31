В аэропорту Пулково 31 декабря больше десяти рейсов

Сегодня, 31 декабря, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются 13 самолетов.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Тобольска, Элисты, Шарм-эль-Шейха, Апатитов, Москвы, Минеральных Вод, Нальчика, Симферополя, Сочи, Владикавказа. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Тобольска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 0:30, однако время вылета сдвинули почти на восемь часов — до 8:10. Далее с опозданием вылетит рейс до Элисты: вылет перенесли с 6:30 на 7:30.

Также задерживают рейс до Шарм-эль-Шейха. Самолет должен был улететь в 6:55, но по факту ждать придется до 7:25. Вылет рейса до Апатитов перенесли с 6:55 на 7:25.

Самолет в Москву улетит не в 7:00, а в 8:50. Рейс до Минеральных Вод задержали с 7:50 до 8:45. С опозданием почти на час вылетит рейс до Нальчика, который планировали на 7:55.

Рейс до Симферополя перенесли с 8:30 на 9:40, Сочи — с 8:50 на 11:50, Владикавказа — с 10:45 на 11:50, Москвы — с 12:00 на 16:50, еще два рейса до столицы — с 16:00 на 17:10 и с 17:30 на 18:30.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что архитекторов возмутила разработка проекта под снос старого Пулково.