Архитекторов возмутила разработка проекта под снос старого Пулково

Архитекторов возмутила разработка проекта под снос старого Пулково
Аэропорт Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Архитекторы Северной столицы были крайне возмущены информацией, что планируется снос советского здания аэропорта Пулково.

В связи с этим было опубликовано открытое письмо против сноса на сайте «Архи.ру».

Авторами стали Никита Явейн, Михаил Мамошин, Степан Липгарт и многие другие. Зодчие хотят, чтобы здание получило статус объекта культурного наследия и сохранилось.

Архитекторы боятся, что воздушную гавань ждет та же судьба, что и СКК на Гагарина, то есть его могут просто внезапно снести.

По словам одного из архитекторов, Пулково является одним из самых лучших аэропортов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге 15 декабря прошел онлайн-аукцион, где было продано здание НИИ на набережной Обводного канала почти за 900 млн рублей.

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