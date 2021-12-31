Нутрициологи назвали несочетаемые блюда на новогоднем столе

Нутрициологи назвали несочетаемые блюда на новогоднем столе
Диетологи считают, что не стоит употреблять все подряд продукты на новогоднем столе. Фото: pixabay.com

Специалисты призывают не сочетать свинину, гуся, пюре и десерты, садясь за стол в Новый год.

Эксперты в области питания рассказали о нежелательных сочетаниях продуктов, пишет РБК. Так, не рекомендуют дополнять основной прием пищи десертами.

По словам спортивного диетолога Ирины Писаревой, не стоит смешивать основные блюда с виноградом, ананасами и бананами. Также специалист заявила о том, что не стоит употреблять вприкуску свинину и запеченного гуся с картофельным пюре. Последнее лучше заменить на овощи.

Другой нутрициолог Надежда Чернышова напомнила, что не стоит вместе с новогодними блюдами есть дыню. При этом доктор отметила, что каждый человеческий организм индивидуален и реагирует на пищу по-разному.

Однако тяжело для пищеварения любого жареная и запеченная свинина, гусь и утка, пельмени и плов. Эти продукты нагружают печень, поджелудочную, желудок и создают ощущение тяжести в животе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог рассказала, чем заменить вредные продукты на новогоднем столе.

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