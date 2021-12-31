В штате Колорадо начали массово эвакуировать жителей из-за лесных пожаров

В штате Колорадо начали массово эвакуировать жителей из-за лесных пожаров
Огонь от двух очагов пожара уже успел уничтожить более 580 построек. Фото: unsplash

В американском штате Колорадо начались крупные лесные пожары, из-за чего власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщается в Twitter окружного отделения Национальной метеорологической службы США, власти округа Боудлер начали эвакуацию населения нескольких населенных пунктов. На территории округа развернули несколько эвакуационных пунктов. Число эвакуируемых превысило 34 тысячи человек.

К остальным обратились с призывом приготовить набор для эвакуации на случай, если пожары подберутся к их домам.

К настоящему моменту известно об одном пострадавшем в результате лесных пожаров. Местные власти не исключают, что будут обнаружены погибшие.

Огонь от двух очагов пожара уже успел уничтожить более 580 построек. Ситуацию осложняют сильные порывы ветра, которые быстро распространяют пламя по сухой траве. Предварительно, природный пожар мог начаться из-за короткого замыкания из-за обрыва линий электропередачи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гамбурге произошла стрельба.

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