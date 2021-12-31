За 2021 год из лесов Ленобласти невредимыми вывели более 1600 заплутавших

За 2021 год из лесов Ленобласти невредимыми вывели более 1600 заплутавших
Спасатели помогали ленинградцам в ЧП. Фото: pixabay.com

Накануне отличившихся спасателей Ленинградской области наградили.

Блеснувшие сотрудники получили признание за спасение ленинградцев, в том числе от тех, кто заблудился в лесу.

Губернатор 47-ого региона поблагодарил спасателей из Приозерска и Новой Ладоги. Награды и медали от Министерства чрезвычайных ситуаций за высокий профессионализм дали героям из Лодейного Поля, Тосно и Приозерска. Также в ведомстве отметили сотрудников, которые занимаются подготовкой и обучением.

Звание лучше отряда 2021 гола получил поисково-спасательный отряд Лодейного Поля. Именно они оказывали помощь жителям Ленобласти, когда случались пожары, ураганы, происшествия на воде или когда ленинградцы теряли дорогу.

Отмечается, что за минувший год из лесов региона вывели свыше 1600 заплутавших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина на снегоходе провалился под лед в лесу Ленобласти.

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