Депутат Крашенников: полученное при рождении гражданство РФ не может быть отозвано

Крашенников заявил, что если человек родился гражданином РФ, то отобрать его российское гражданство, согласно конституции, невозможно. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Крашенников заявил, что если человек родился гражданином РФ, то отобрать его российское гражданство, согласно конституции, невозможно. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников заявил о невозможности лишения гражданства РФ, полученного по праву рождения.

Крашенников заявил, что если человек родился гражданином РФ, то отобрать его российское гражданство, согласно конституции, невозможно.

По словам депутата ГД, необходим различать терминологические лишение гражданства и решение об отмене присвоения гражданства. Он напомнил, что лишение гражданства по конституции невозможно.

«Что касается возможности отмены решения о присвоении российского гражданства — речь идет о тех случаях, когда человек стал гражданином РФ по заявлению», — заявил Крашенинников, подчеркнув, что это «фундаментальное различие».

Так он прокомментировал инициативу парламентария Александра Хинштейна, который предложил расширить основания для лишения гражданства РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуме предложили лишать гражданства за «ненависть к стране».