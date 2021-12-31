Instagram поделился самыми популярными постами 2021 года

Instagram поделился самыми популярными постами 2021 года
Самой популярной публикацией стал пост футболиста Криштиану Роналду. Фото: скриншот Instagram

Социальная сеть Instagram опубликовала десять самых популярных фотографий за уходящий 2021 год.

Список открыл нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Спортсмен сообщил своим подписчикам, что они с Джорджиной Родригес ждут двойню. Соответствующий пост собрал больше всего лайков в этом году — более 32,2 млн отметок. У самого футболиста в Instagram 383 млн подписчиков.

На втором месте оказалось фото певицы Ариане Гранде. Она поделились кадром своей свадьбы с риелтором Далтоном Гомесом. Пост молодоженов собрал более 26 млн лайков.

Третье место — ролик модели Кайли Дженнер, в котором она сообщает о своей второй беременности. Пост собрал 24,6 млн лайков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Криштиану Роналду забил 800-й гол в профессиональной карьере. Игрок отличился в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу против «Арсенала».

Билли Айлиш инстаграм криштиану роналду Новый год


 

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