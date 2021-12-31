Эксперты дали советы, как защитить смартфон от морозов

Подзарядка при минусовых температурах может навредить не только "банке силы", но и смартфону. Фото: unsplash

Подзарядка при минусовых температурах может навредить не только "банке силы", но и смартфону. Фото: unsplash

Минусовые температуры в зимнее время года могут навредить смартфону или планшету, если не соблюдать несколько простых правил.

Большинство современных гаджетов выпускаются с литий-ионными аккумуляторами, у которых есть неприятная особенность: химические реакции в них замедляются уже при нуле градусов. При морозе до -20 градусов аккумулятор теряет около 20% емкости, а при температуре ниже -40 градусов батарейка и вовсе может получить необратимые повреждения. Об этом пишет РИА Новости.

Морозы могут навредить аккумулятору, даже если он будет в руке или во внешнем кармане куртки: он начнет стремительно разряжаться. Смартфоны с металлическим корпусом охлаждаются на улице еще быстрее, чем устройства из пластика.

Проблему литий-ионной технологии могут решить литий-полимерные батарейки. Но такие АКБ не пользуются популярностью в индустрии из-за своей высокой стоимости. Вдобавок к этому у пользователей нет возможности самостоятельно заменить батарейку — требуются специфические инструменты и знания.

Специалистами уже придумана технология литий-титановых батарей, которые не боятся морозов, и у них огромный ресурс. Однако пока это слишком дорого для производителей.

Многие носят с собой внешний аккумулятор, чтобы компенсировать падение автономности смартфона. Но подзарядка при минусовых температурах может навредить не только «банке силы», но и смартфону. Дело в то, что в корпусе гаджета из-за перепада температуры образуется конденсат, что может обернуться коррозией.

Более того, охладившийся на морозе аккумулятор не следует сразу ставить на зарядку в помещении. Нужно подождать 5-10 минут, иначе это опять-таки приведет к образованию конденсата.

Холод может повредить и дисплей гаджета. Жидкие кристаллы в современных LCD-матрицах могут замерзнуть. Это проявляется в виде заторможенной реакции и шлейфах от анимации. Чтобы не допустить подобной ситуации, эксперты советуют носить смартфон во внутреннем кармане верхней одежды.

Еще один способ — внешний подогрев смартфона миниатюрным нагревательным элементом. Он напоминает предпусковое устройство для автомобилей: специальная плата периодически подает энергию от внешнего аккумулятора. Такую пластину можно вставить в чехол, а через отверстия снизу вывести кабель и подключить к внешнему источнику.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт посоветовал перезагружать смартфон для очистки памяти.