Умер брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев

Старший брат патриарха Московского и всея Руси Кирилла, почетный настоятель Спасо-Преображенского собора Петербурга, протоиерей Николай Гундяев ушел из жизни в возрасте 81 года.

О смерти протоиерея сообщается сегодня на сайте Русской православной церкви. Николай Гундяев скончался после тяжелой длительной болезни. В РПЦ уточнили, что протоиерея не стало 30 декабря.

Отпевание Николая Гундяева пройдет 2 января, его похоронят на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Николай Гундяев родился 18 ноября 1940 года в Ленинграде. Его отец был священником, а мать преподавала немецкий язык в школе. В военные годы Николай с матерью жили в блокадном Ленинграде. Он окончил Ленинградскую духовную семинарию, а после — Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия, где вскоре стал профессором. До 2004 года преподавал патрологию.

С 1977 года был настоятелем Спасо-Преображенского собора, а с 2014 года был назначен почетным настоятелем.