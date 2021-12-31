В институт им. А. Ф. Иоффе проник мужчина с пистолетом

В институт им. А. Ф. Иоффе проник мужчина с пистолетом
Вооруженный мужчина проник в здание. Фото: "Яндекс панорамы"

Хулиган пойман. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 31 декабря.

Днем ранее, в ночное время суток в ФГБУН Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук НИИ, расположенный по улице Политехническая, дом №26, пробрался некий мужчина. Он стрелял из предмета похожего на пистолет. Охрана в здании среагировала.

Вскоре прибыли и сотрудники Росгвардии. Они задержали хулигана и доставили его в полицию. Им оказался 22-летний петербуржец. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина забрался в здание с газовым пистолетом.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина, угрожая пистолетом, напал на сотрудника Сбербанка.

новости СПб пистолет происшествие ФГБУН Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук


 

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