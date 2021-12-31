Препарат «Конвасэл» в России может быть зарегистрирован до конца первого квартала 2022 года

Препарат "Конвасэл" в России может быть зарегистрирован до конца первого квартала 2022 года. Фото: pexels.com

Препарат "Конвасэл" в России может быть зарегистрирован до конца первого квартала 2022 года. Фото: pexels.com

В России работают над новой вакциной от коронавируса «Конвасэл», которая может быть зарегистрирована до конца первого квартала наступающего 2022 года.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что по плану до конца 2021 года будет подан отчет о препарате «Конвасэл», а уже в первом квартале 2022 года вакцина может быть зарегистрирована. Об этом сообщает ТАСС.

«Здесь, конечно, будет решать регулятор, есть разные подходы. Если говорить, чтобы все было, это шесть месяцев наблюдения после введения», — отметила Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

В первом квартале необходимо наблюдать за привившимся препаратом еще в августе или сентябре, поэтому срок регистрации установлен на первый квартал нового года. По словам Скворцовой среди тех, кто в рамках испытаний привился новой вакциной от ФМБА, заболевших коронавирусом пока не наблюдается. В рамках исследования были привиты около 150 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по словам Минздрава запасов вакцины от коронавируса в регионах есть в достаточном количестве.