Невролог предупредила о губительном влиянии COVID-19 на нервную систему

Врач-невролог Алла Янаева предупредила, что коронавирус очень токсичен и способен оказывать негативное влияние на нервную систему.

Как передает телеканал «Санкт-Петербург», токсины через кровь попадают в головной мозг, из-за чего у заразившегося человека могут появиться головная боль, тошнота, головокружение и даже галлюцинации. По словам невролога, вирус поражает не только нервную систему, но и сосудистую стенку.

Янаева отметила, что организм некоторых людей способен справиться с проблемой, но с кем-то коронавирус остается на более долгий срок. При этом с поражением нервной системы сталкивается каждый заболевший — вне зависимости от тяжести болезни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что японские ученые разрабатывают вакцину от COVID, дающую пожизненный иммунитет.