В Петербурге за сутки COVID заболели еще 1 534 человека

В Петербурге за сутки COVID заболели еще 1 534 человека
Коронавирус в Петербурге продолжает поражать горожан. Фото: pexels.com

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 1 534 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в субботу, 1 января, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 472 человека. Третье место у Подмосковья — 1 271 новый ковид-пациент. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 344 человек. За сутки в 47-м регионе скончались семь человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в больницы Петербурга перед Новым годом попали 384 пациента с коронавирусом.

коронавирус новости СПб пандемия


 

Новости партнеров
В Петербурге утвердили цену на проезд в метро на 2022 год
В Петербурге утвердили цену на проезд в метро на 2022 год
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени можно хранить
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени можно хранить "Оливье"
Преподаватель МГУ рассказал о студенческих годах отца девятилетней девочки-вундеркинда
Преподаватель МГУ рассказал о студенческих годах отца девятилетней девочки-вундеркинда
Убийство за просьбу надеть маску: в Петербурге жителя приговорили к 6 годам
Убийство за просьбу надеть маску: в Петербурге жителя приговорили к 6 годам
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за сутки COVID заболели еще 1 534 человека
Отец убил сына в канун Нового года в Гатчине
В 8 районах Петербурга открылись пункты вакцинации от COVID
Невролог предупредила о губительном влиянии COVID-19 на нервную систему
Японские ученые назвали привычку во сне, вызывающую ожирение
У россиян вырос прожиточный минимум
Британские ученые рассказали о главных признаках цирроза печени
Россиянам назвали товары, которые сильнее всего подорожают в 2022 году