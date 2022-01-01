В Петербурге за сутки COVID заболели еще 1 534 человека

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 1 534 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в субботу, 1 января, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 472 человека. Третье место у Подмосковья — 1 271 новый ковид-пациент. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 344 человек. За сутки в 47-м регионе скончались семь человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в больницы Петербурга перед Новым годом попали 384 пациента с коронавирусом.