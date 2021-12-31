В больницы Петербурга перед Новым годом попали 384 пациента с коронавирусом

В общей сложности в медучреждениях лежат 5 269 заболевших ковидом пациентов. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В общей сложности в медучреждениях лежат 5 269 заболевших ковидом пациентов. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

За последние сутки 384 петербуржца поступили в больницы с коронавирусом и пневмониями.

Об этом свидетельствуют данные городского оперативного штаба на 31 декабря. Днем ранее госпитализировали такое же число пациентов.

В общей сложности в медучреждениях лежат 5 269 заболевших ковидом пациентов. Среди них 560 пациентов находятся в реанимационных палатах, а 301 подключен к аппаратам ИВЛ.

Также стало известно, что за минувший день врачи выписали 480 человек. От коронавируса дома лечатся чуть больше 21 тысячи петербуржцев.

Для пациентом с COVID-19 в 17-ти городских стационарах развернуто 8002 коронавирусные койки. Свободный коечный фонд в настоящий момент составляет 49,45%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге снижается заболеваемость COVID-19.