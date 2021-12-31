Медленно, но верно: в Петербурге снижается заболеваемость COVID-19

Медленно, но верно: в Петербурге снижается заболеваемость COVID-19
В Петербурге снижается число заболевших ковидом. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Северной столице уменьшается день ото дня.

За минувшие сутки в городе зафиксировали 1 529 случев заражения ковидом. Об этом в пятницу, 31 декабря сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

На территории всей России было выявлено 20 638 заболевших COVID. Более всего случаев выпадает на Москву — 2 739. Петербург в этом антирейтинге взял «серебро».

912 россиян не смогли побороть болезнь за последние 24 часа, однако полностью вылечиться от вируса смогли 40 692 человек. В общей сложности пандемия лишила жизни 308 860 граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названа главная группа риска по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

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