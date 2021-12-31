Названа главная группа риска по заболеваемости коронавирусом

Названа главная группа риска по заболеваемости коронавирусом
Пожилые люди в группе риска. Фото: Pixabay

Наиболее высокому риску заражения коронавирусом подвержены люди старшего поколения.

Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Во всех регионах установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 60 лет и лиц, больных хроническими заболеваниями; усилен режим дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в иных местах массового пребывания людей», — говорится в сообщении.

С начала пандемии в России выявлено 10 479 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 307 948 летальных исходов, выздоровели 9 423 227 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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