Укравшие электричество петербуржцы заплатили 263 млн рублей штрафов

Укравшие электричество петербуржцы заплатили 263 млн рублей штрафов
В 2021 году энергетики пресекли около трех тысяч случаев хищения электроэнергии. Фото: Pixabay

Сумма штрафов за бездоговорное и безучетное электропотребление в Петербурге и Ленобласти в минувшем году достигла 263 миллионов рублей.

В пресс-службе ПАО «Россети Ленэнерго» сообщили, что с января по ноябрь 2021 года энергетики пресекли около трех тысяч случаев хищения электроэнергии.

Более 1,4 тысячи случаев из них связаны с самовольным подключением к сетям без договоров энергоснабжения. Объем бездоговорного потребления электроэнергии превысил 29 миллионов кВтч. Нарушителей оштрафовали на 222,2 миллиона рублей.

Также сотрудники «Россети Ленэнерго» выявили еще 1,5 тысячи случаев безучетного потребления электроэнергии. Украденные 9,6 миллиона кВтч обернулись штрафами на общую сумму в 41 миллион рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге утвердили тарифы на электроэнергию и перевозки в 2022 году.

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