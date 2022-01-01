В Петербург и Москву за минувший год завезли 80 тонн зарубежной икры

В минувшем году Россельхознадзор проконтролировал ввоз почти 80 тонн импортной красной и черной икры. Товар направлялся в Петербург и Москву.

Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, за минувшие 12 месяцев на складах временного хранения в Петербурге и Псковской области провели ветеринарный контроль 79,2 тонны красной и черной икры. Через два региона в Россию импортировалась икра горбуши, форели, лосося и осетровых.

Больше всего икры поступило через Псковскую область из Белоруссии — 76,2 тонны. А через Петербург завезли три тонны икры, произведенной в Белоруссии, Германии, Иране и Уругвае. Только за декабрь поступило 10,2 тонны икры.

Все партии прошли ветеринарный контроль, после чего икру направили в адрес получателей из Петербурга и Москвы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор проверил в аэропорту Пулково более миллиона икринок форели.