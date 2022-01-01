Пенсионерам в РФ назвали сроки выплаты в 10 000 рублей

Пенсионерам в РФ назвали сроки выплаты в 10 000 рублей
Пенсионеры могут получить выплату за вакцинацию. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Российские власти назвали пенсионерам новый срок получения единовременной выплаты в размере 10 000 рублей. Россиянам продлили возможность получить такую финансовую поддержку.

10 000 рублей получат только те пенсионеры, которые привились от коронавируса. Речь идет о компенсации за прохождение вакцинации. Получить такую выплату пожилые россияне могли до 31 декабря 2021 года, но сейчас власти решили дать пенсионерам еще один шанс.

Продлить срок выдачи пенсионерам выплаты за прививку решили в столичном регионе. Пожилым москвичам дали еще три месяца — нужно успеть вакцинироваться до 31 марта текущего года.

На выплату могут рассчитывать все, кто впервые сделал прививку или прошел ревакцинацию. Деньги будут выплачивать единовременно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам проиндексировали на 5,9% страховые пенсии.

выплаты за вакцинацию Выплаты пенсионерам единовременная выплата


 

Новости партнеров
Начавший карьеру в Петербурге Савельев лишает город федеральных денег
Начавший карьеру в Петербурге Савельев лишает город федеральных денег
"Украинское будущее": Кличко поздравил соотечественников с 2220 годом
Врач рассказал, у кого самый надежный иммунитет от
Врач рассказал, у кого самый надежный иммунитет от "омикрона"
Убийство за просьбу надеть маску: в Петербурге жителя приговорили к 6 годам
Убийство за просьбу надеть маску: в Петербурге жителя приговорили к 6 годам
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Сертолово прохожий не смог пройти мимо окровавленного мигранта
Пенсионерам в РФ назвали сроки выплаты в 10 000 рублей
Второй раз за сутки: на Бадаева в квартире горела кухня
В Петербург и Москву за минувший год завезли 80 тонн зарубежной икры
Более 800 росгвардейцев обеспечивали порядок в новогоднюю ночь в Петербурге
В России коронавирусом за сутки заразились менее 20 тыс. человек
С 1 января из России начнут выдворять нелегальных трудовых мигрантов
Вихри снежные крутя: в Ленобласти 2 января обещают снег с ветром