Пенсионерам в РФ назвали сроки выплаты в 10 000 рублей

Российские власти назвали пенсионерам новый срок получения единовременной выплаты в размере 10 000 рублей. Россиянам продлили возможность получить такую финансовую поддержку.

10 000 рублей получат только те пенсионеры, которые привились от коронавируса. Речь идет о компенсации за прохождение вакцинации. Получить такую выплату пожилые россияне могли до 31 декабря 2021 года, но сейчас власти решили дать пенсионерам еще один шанс.

Продлить срок выдачи пенсионерам выплаты за прививку решили в столичном регионе. Пожилым москвичам дали еще три месяца — нужно успеть вакцинироваться до 31 марта текущего года.

На выплату могут рассчитывать все, кто впервые сделал прививку или прошел ревакцинацию. Деньги будут выплачивать единовременно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам проиндексировали на 5,9% страховые пенсии.