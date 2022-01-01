Россиянам проиндексировали на 5,9% страховые пенсии

Россиянам проиндексировали на 5,9% страховые пенсии
Страховые пенсии проиндексировали. Фото: Pixabay.com

Индексация пенсий в России произошла 1 января 2022 года.

Индексация страховых пенсий на 5,9 процентов в Российской Федерации была заложена в бюджет Пенсионного фонда России на 2022-2024 годы.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с начала 2022 года равен 6400 рублей. Кроме того, с 1 апреля повысят и социальные пенсии. Индексируют составит 7,7 процентов.

Помимо прочего, в декабре прошлого года глава России Владимир Путин заявил, что пенсии будут увеличены выше фактического уровня инфляции. По оценкам Центрального Банка величина должна быть больше на 8 процентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в самом начале 2022 года пожилым жителям России, по словам экспертов, придется столкнуться с падением потребительской способности на фоне растущей инфляции.

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