Эксперты предрекли увеличение цен и уменьшение пенсий в России

В самом начале 2022 года пожилым жителям России, по словам экспертов, придется столкнуться с падением потребительской способности на фоне растущей инфляции.

Росстат информирует, что по итогам 2021 года инфляция в России составила 8,4%, в результате можно сделать вывод, что рост цен оказался самым большим за последние 6 лет, в следствии чего существенно снизился реальный размер пенсий. Об этом сообщается на сайте издания PRIMPRESS.

Финансовый аналитик Михаил Беляев заключил, что пенсионеры в России на сегодняшний день могут приобрести гораздо меньше продуктов в сравнении с тем, что было год назад. Отмечается, что речь идет о товарах первой необходимости. По мнению Беляева, денежные выплаты пожилым гражданам необходимо повышать, учитывая продовольственную инфляцию.

Также старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова подчеркнула, что пенсионерам нужно готовиться к тому, что их доходы будут снижаться еще какое-то время, как минимум в течение полугода. Несмотря на обещания правительства о выплатах, начнётся этот процесс, вероятно, уже в начале января в связи с тем, что страховые пенсии, которые повысят всего на 5,9%, не смогут покрыть инфляцию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что со 2 января 2022 года может пострадать покупательская способность денежных средств на карте российских граждан.