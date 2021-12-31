Сбербанк предупредил россиян, что сбережения на карте могут обесцениться со 2 января 2022 года

Сбербанк предупредил россиян, что сбережения на карте могут обесцениться со 2 января 2022 года. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Сбербанк предупредил россиян, что сбережения на карте могут обесцениться со 2 января 2022 года. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В России допускается ситуация, при которой может пострадать покупательская способность денежных средств на карте граждан. Это связано с инфляцией и ее прогнозами.

Представитель Сбербанка рассказал россиянам, что уровень инфляции в стране по итогам 2021 года оказался выше того, что прогнозировал Центробанк, в связи с чем пострадает покупательская способность сбережений. Об этом сообщает PRIMPRESS со ссылкой на экономиста Антона Струченевского.

Несмотря на то, что в следующем году ЦБ сможет сбить внутренний спрос, в связи с чем влияние на инфляцию существенно снизится, риски внешней глобальной инфляции остаются, из-за чего есть вероятность возникновения перехлеста, и «инфляция может в итоге оказаться выше, чем таргетирует ЦБ», отмечает Струченевский.

Раньше аналитики утверждали, что показатель инфляции в России не превысит 7,4%, а возможный максимум составит 7,9%. А вот эксперты Сбербанка считали, что уровень может достигнуть 8% и выше. На настоящий момент, по мнению экспертов, денежные средства, которые хранятся на карточках жителей России, могут потеряют покупательскую способность уже начиная со 2 января 2022 года, что означает: за те же средства, что были рассчитаны, граждане купят гораздо меньше товаров, чем, например, год назад.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России зафиксирован исторически низкий уровень безработицы, отмечают специалисты.