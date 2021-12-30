В Центробанке заявили о «перегреве» экономики из-за нехватки рабочих на рынке труда

Рост экономики зависит в том числе и от производительности труда, без которой сложно добиться конкуренции. А без конкуренции экономика вряд ли сможет дальше развиваться . Фото: Иван Секретарев / AP

Рост экономики зависит в том числе и от производительности труда, без которой сложно добиться конкуренции. А без конкуренции экономика вряд ли сможет дальше развиваться . Фото: Иван Секретарев / AP

По словам Тремасова, в стране зафиксирован исторически низкий уровень безработицы.

Российская экономика стоит перед угрозой «перегрева» из-за нехватки рабочих кадров на рынке труда. Об этом в интервью Bitkogan на канале Youtube сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов. Сейчас, по мнению эксперта, мы уже находимся на пределе потенциальных возможностей.

«И рынок труда — это как раз ключевое ограничение долгосрочного роста», — считает Тремасов.

Он отметил, состояние на рынке труда для специалистов является важным индикатором, который показывает, где экономика страны находится относительно своего потенциала. В настоящее время российская экономика сталкивается с ростом дефицита рабочих ресурсов, как следствие безработица фиксируется на самом низком уровне.

Рост экономики зависит в том числе и от производительности труда, без которой сложно добиться конкуренции. А без конкуренции экономика вряд ли сможет развиваться высокими темпами в долгосрочной перспективе.

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