Больше десятка москвичей пострадали от салютов и петард в Новый год

Не все москвичи были аккуратны в новогоднюю ночь. Фото: unsplash

Не все москвичи были аккуратны в новогоднюю ночь. Фото: unsplash

Больше, чем 10 человек в Москве получили различные травмы и ожоги, запуская салюты и взрывая петарды в новогоднюю ночь.

Горожане пострадали массово, пишет 1 января, в субботу, «Интерфакс», ссылаясь на собственный источник.

Москвичи, по всей видимости были не слишком осторожны, когда пришло время пиротехнических изделий в Новый год.

От петард, фейерверков и другой пиротехники в разных районах столицы пострадали более 10 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное или средней тяжести. Некоторых даже пришлось забрать в больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экстренные службы Северной столице выложили список мест в городе и удаленных его участках, где можно повеселиться с пиротехникой, притом безопасно.