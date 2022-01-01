Больше десятка москвичей пострадали от салютов и петард в Новый год

Больше, чем 10 человек в Москве получили различные травмы и ожоги, запуская салюты и взрывая петарды в новогоднюю ночь.
Горожане пострадали массово, пишет 1 января, в субботу, «Интерфакс», ссылаясь на собственный источник.
Москвичи, по всей видимости были не слишком осторожны, когда пришло время пиротехнических изделий в Новый год.
От петард, фейерверков и другой пиротехники в разных районах столицы пострадали более 10 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное или средней тяжести. Некоторых даже пришлось забрать в больницу.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экстренные службы Северной столице выложили список мест в городе и удаленных его участках, где можно повеселиться с пиротехникой, притом безопасно.