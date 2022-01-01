Больше десятка москвичей пострадали от салютов и петард в Новый год

Больше десятка москвичей пострадали от салютов и петард в Новый год
Не все москвичи были аккуратны в новогоднюю ночь. Фото: unsplash

Больше, чем 10 человек в Москве получили различные травмы и ожоги, запуская салюты и взрывая петарды в новогоднюю ночь.

Горожане пострадали массово, пишет 1 января, в субботу, «Интерфакс», ссылаясь на собственный источник.

Москвичи, по всей видимости были не слишком осторожны, когда пришло время пиротехнических изделий в Новый год.

От петард, фейерверков и другой пиротехники в разных районах столицы пострадали более 10 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное или средней тяжести. Некоторых даже пришлось забрать в больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экстренные службы Северной столице выложили список мест в городе и удаленных его участках, где можно повеселиться с пиротехникой, притом безопасно.

москва петарды происшествия салюты


 

Новости партнеров
Стало известно, как умер 11-летний мальчик в Дубне под Москвой
Стало известно, как умер 11-летний мальчик в Дубне под Москвой
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени можно хранить
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени можно хранить "Оливье"
Преподаватель МГУ рассказал о студенческих годах отца девятилетней девочки-вундеркинда
Преподаватель МГУ рассказал о студенческих годах отца девятилетней девочки-вундеркинда
"Украинское будущее": Кличко поздравил соотечественников с 2220 годом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Больше десятка москвичей пострадали от салютов и петард в Новый год
Ученый из Греции предсказал окончание пандемии COVID-19 в феврале
Марина Хлебникова записала обращение к фанатам
В Сертолово прохожий не смог пройти мимо окровавленного мигранта
Пенсионерам в РФ назвали сроки выплаты в 10 000 рублей
Второй раз за сутки: на Бадаева в квартире горела кухня
В Петербург и Москву за минувший год завезли 80 тонн зарубежной икры
Более 800 росгвардейцев обеспечивали порядок в новогоднюю ночь в Петербурге