В МЧС Петербурга рассказали, где безопасно запустить фейерверки и салюты

Петербуржцам назвали места, где можно «пальнуть» фейерверки и салюты максимально безопасно.

Так, экстренные службы Северной столице выложили список мест в городе и удаленных его участках, где можно повеселиться с пиротехникой, притом безопасно.

Запускать фейерверки и салюты на указанных территориях без вреда для человека можно потому, что было измерено расстояние до ближайших домов.

Так же жителям Петербурга посоветовали проверять качество покупаемой пиротехники, а также строго следовать инструкции на её упаковке. Детей же стоит оградить от праздничных фейерверков, а взрослым держаться на расстоянии не менее 30 метров от места запуска.

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