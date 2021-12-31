В МЧС Петербурга рассказали, где безопасно запустить фейерверки и салюты

В МЧС Петербурга рассказали, где безопасно запустить фейерверки и салюты
В МЧС рассказали, где запускать салюты. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербуржцам назвали места, где можно «пальнуть» фейерверки и салюты максимально безопасно.

Так, экстренные службы Северной столице выложили список мест в городе и удаленных его участках, где можно повеселиться с пиротехникой, притом безопасно.

Запускать фейерверки и салюты на указанных территориях без вреда для человека можно потому, что было измерено расстояние до ближайших домов.

Так же жителям Петербурга посоветовали проверять качество покупаемой пиротехники, а также строго следовать инструкции на её упаковке. Детей же стоит оградить от праздничных фейерверков, а взрослым держаться на расстоянии не менее 30 метров от места запуска.

Фото: МЧС по Петербургу
Фото: МЧС по Петербургу
Фото: МЧС по Петербургу

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Лахта Центр» включил новогоднюю подсветку.

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