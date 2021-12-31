«Лахта Центр» включил новогоднюю подсветку

«Лахта Центр» включил новогоднюю подсветку
Лахта центр включил праздничную подсветку. Фото: скриншот Instagram

«Лахта Центр» показал Петербург с высоты птичьего полета.

В социальной сети Instagram выложены кадры с новогодней подсветкой «Лахта Центра» в городе на Неве.

Видеозапись опубликовали в официальном инстаграм-аккаунте «Лахта Центра». На нем видно праздничный Петербург в канун Нового года и сам небоскреб, который к новогодним каникулам стал окрашен в зеленые тона.

«С Новым годом, Петербург!», — говорится в посте.

В новогодние праздники жителям Северной столицы предложили прогуляться близ «Лахта Центра». Вплоть до 10 января, пока на улице будет темно, небоскреб все также будет подсвечен праздничной подсветкой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ПАО «Газпром» на заседании Межведомственного совета в рамках сотрудничества с городом представил сегодня архитектурную концепцию третьего небоскреба в комплексе «Лахта Центр». Три современных высотных здания должны стать основой архитектурного ансамбля на побережье Финского залива.

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