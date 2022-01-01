Из-за сильного ветра в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности

Гидрометцентр в субботу, 1 января, объявил в Петербурге «желтый» уровень опасности из-за неблагоприятной погоды.

Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. «Желтый» (второй) уровень опасности ввели в связи с сильными порывами ветра до 15 метров в секунду. Он будет действовать с 17 до 23 часов субботы. Такой режим означает потенциально опасную погоду.

В городском правительстве водителей и пешеходов просят быть осторожнее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что морозы в декабре 2021 года в Петербурге побили температурный рекорд. Последний месяц 2021 года не только побил девятилетний рекорд по морозам, но и попал в пятерку самых холодных в XXI веке. Средняя температура воздуха в декабре составила минус 7,5 градуса, а это на 5 градусов ниже климатической нормы.