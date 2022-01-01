Пенсионерам рассказали о выплате в 5000 рублей за высокую инфляцию

Пенсионерам в РФ назвали размер единоразовой денежной выплаты, которую планируют назначить каждому в качестве компенсации за высокий уровень инфляции. Это будет один из вариантов, которые разрабатывают в правительстве.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова рассказала, что законопроекты о введении постоянной предновогодней выплаты пенсионерам, так называемой тринадцатой пенсии, вряд ли примут. В Госдуму перед Новым годом внесли сразу два таких документа. Но на воплощение законопроектов в жизнь надеяться не стоит, поскольку их подготовили не представители партии власти, пишет PRIMPRESS.

Тем не менее, компенсировать высокий уровень инфляции пенсионерам власти в любом случае должны. По итогам минувшего года инфляция составила более 8%, а страховые пенсии по старости сейчас повысили всего на 5,9%.

По словам аналитика, у властей есть лишь два варианта. Первый предполагает введение единовременной выплаты пенсионерам в размере 5000 рублей. Согласно второму варианту, правительство может провести дополнительную индексацию пенсий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерам в РФ назвали сроки выплаты в 10 000 рублей.