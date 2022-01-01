В Пулково 1 января задержали четыре самолета

В Пулково 1 января задержали четыре самолета
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В субботу, 1 января, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются четыре самолета.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Липецка, Душанбе, Москвы и Франкфурта.Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Липецка, . Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 14:25, однако время вылета сдвинули до 18:00. Далее с опозданием вылетит рейс до Душанбе. Вылет перенесли с 16:20 на 17:30.

Также задерживают рейс до Москвы. Самолет должен был улететь в 18:20, но по факту ждать придется до 18:55. Вылет рейса до Франкфурта перенесли с 19:25 на 20:25.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что предновогодняя задержка более 30 рейсов в Пулково привела к проверке прокуратуры.

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