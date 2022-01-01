Скончалась режиссер «Лунтика» Галина Воропай

Галина Воропай умерла в ночь с 29 на 30 декабря. Фото: скриншот "ВКонтакте"

Галина Воропай умерла в ночь с 29 на 30 декабря. Фото: скриншот "ВКонтакте"

В Петербурге не стало мультипликатора, режиссера Галины Воропай. Она скончалась на 50-м году жизни.

Галина Воропай умерла в ночь с 29 на 30 декабря в возрасте 49 лет. Об этом сообщила кафедра режиссуры мультимедиа и анимации СПбГИКиТ. О причинах смерти не сообщается.

Галина Воропай имела образование реставратора и педагога. В 2002 году она прошла курсы художника-аниматора и устроилась работать в студию «Мельница». Первой работой Воропай стала анимационная картина «Кот и лиса» (2004).

С 2006 по 2017 годы она работала над созданием мультсериалов «Лунтик» (в трех сериях она выступила в качестве сценариста) и «Барбоскины». С 2020 года участвовала в создании нового сезона «Смешарики».

Воропай также была художником-аниматором мультфильма «Алёша Попович и Тугарин Змей» и режиссёром анимации «Про Федота Стрельца Удалого Молодца».