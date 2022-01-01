Попавшим под сокращение на работе россиянам разрешили досрочно выходить на пенсию

Попавшим под сокращение на работе россиянам разрешили досрочно выходить на пенсию
Россияне, которые попали под сокращение на работе в предпенсионном возрасте, могут выйти на пенсию на два года раньше. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С 1 января россиянам предпенсионного возраста, уволенным из-за сокращений, разрешено выйти на пенсию досрочно.

Соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2022 года. Россияне, которые попали под сокращение на работе в предпенсионном возрасте, могут выйти на пенсию на два года раньше.

Выйти на пенсию раньше срока можно при условии, что человек был уволен из-за сокращения штата или ликвидации организации. Кроме того, у гражданина должен быть определенный страховой стаж работника. Для мужчин это 25 лет, для женщин — 20.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерам рассказали о выплате в 5000 рублей за высокую инфляцию.

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