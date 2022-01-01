Спасатели потушили пожар во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошел пожар.Сообщение о возгорании поступило 1 января в 15:15 мск.

В деревне Верхние Осельки загорелась хозяйственная постройка. На месте происшествия работала дежурная смена 104 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области.

Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Площадь пожара составила18 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 16:11мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар охватил коммуналку на проспекте Стачек.