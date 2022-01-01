Спасатели потушили пожар во Всеволожском районе

Спасатели потушили пожар во Всеволожском районе
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошел пожар.Сообщение о возгорании поступило 1 января в 15:15 мск.

В деревне Верхние Осельки загорелась хозяйственная постройка. На месте происшествия работала дежурная смена 104 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области.

Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Площадь пожара составила18 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 16:11мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар охватил коммуналку на проспекте Стачек.

Всеволожский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
Повелий призвал жителей Петербурга
Повелий призвал жителей Петербурга "потерпеть" неубранный снег
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени можно хранить
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени можно хранить "Оливье"
Лолита обматерила Соседова на шоу «Суперстар! Возвращение» после «пшика» за выступление Салтыкова
Лолита обматерила Соседова на шоу «Суперстар! Возвращение» после «пшика» за выступление Салтыкова
Стало известно, как умер 11-летний мальчик в Дубне под Москвой
Стало известно, как умер 11-летний мальчик в Дубне под Москвой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели потушили пожар во Всеволожском районе
Премьер Греции выразил надежду, что с «омикроном» завершится ...
Во Франции в ночь на Новый год хулиганы сожгли более 870 машин
Спасатели деблокировали пострадавшего после ДТП в Волховском районе
Сокращенным на работе россиянам разрешили выйти на пенсию досрочно
При пожаре на проспекте Науки пострадал один человек
Ученые: «омикрон» распространяется в легких медленнее других штаммов коронавируса
При стрельбе на вечеринке в Миссисипи погибли три человека