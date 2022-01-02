Россияне, которые зарабатывают менее 100 тысяч рублей, могут получить новую выплату

Россияне, которые получают менее 100 тыс. рублей в год, могут надеяться на новую выплату.

Для таких работающих граждан предложили ввести еще один налоговый вычет, благодаря чему они смогут получить побольше денег, сообщает PRIMPRESS.

Соответствующая инициатива прозвучала из Госдумы. Ее озвучил первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов.

Он отметил, что государство должно поддерживать своих граждан, доходы которых ниже минимального уровня. Для можно установить дополнительные меры поддержки. Например, это может быть новый налоговый вычет.

Всех, кто получает меньше определенной планки, Щапов предлагает освобождать от полной налоговой нагрузки. В качестве проходного порога предлагается взять 100 тыс. рублей в год. Тем, кто зарабатывает меньше, можно было бы снизить ставку налога на доходы. Таким образом, если налог для них составит не 13%, как для других россиян, а всего 5%, то это бы немного улучило благосостояние таких людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с наступлением следующего года все пенсионеры в России смогут получать новые минимальные выплаты. Это стало возможным благодаря изменениям, которые произошли по инициативе президента