Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Афганистане

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Афганистане
Очаг стихии залегал на глубине 234 километров. Фото: pixabay

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 на территории Афганистана.

По данным геологической служба США, эпицентр подземных толчков находился в 32,7 км к востоку от города Ишкашим.

Очаг стихии залегал на глубине 234 км.

Информации о пострадавших не поступало. О повреждении инфраструктуры и разрушениях также не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в понедельник, 6 сентября, сейсмологи зафиксировали в Бурятии землетрясение, которое также ощутили жители Иркутской области. Магнитуда в эпицентре составила 7,6.

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