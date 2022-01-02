Власти ОАЭ запретят непривитым гражданам выезжать заграницу

Власти ОАЭ запретят непривитым гражданам выезжать заграницу
Такое решение власти ОАЭ приняли из-за большого числа новых случаев инфицирования в других странах. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Гражданам ОАЭ, не вакцинировавшимся от коронавируса, запретят выезжать из страны.

Соответствующий запрет вступит в силу с 10 января. Исключения сделаны только для тех, кто имеет официальный медотвод или выезжает за рубеж на лечение, а также тех, кто едет в другую страну на лечение.

Как сообщает национальное информационное агентство WAM со ссылкой на МИД страны, не смогут пересечь границу и те, кто забыл вовремя ревакцинироваться.

Свое решение власти Эмиратов объяснили высоким уровнем распространения коронавируса в мире.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что японские ученые работают на препаратом от коронавируса, способным оградить человека от данного вируса на всю жизнь. Примерно в 2023 году начнутся клинические испытания лекарства. Деятели науки считают, что такой подход может привести к выработке пожизненного клеточного иммунитета от коронавируса.

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