В Ленобласти топка печи закончилась для дачника смертью

В дерене Усть-Капша 1 января было трагичным.

Примерно в 16 часов к полицейским обратился очевидец страшного дыма, валящего из-под крыши одного из домов в деревне Усть-Капша, располагающейся в Тихвинском районе Ленинградской области.

К слову в доме находился дачник, отметил заявитель.

На месте случившегося специалисты поняли, что возгорание началось в одноэтажном бараке. Когда с огнем сумели справиться, то на пепелище обнаружили тело. Мертвым нашли неизвестного мужчину.

По предварительной информации, очагом возгорания является печь. Личность погибшего устанавливается. Детали случившегося уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в деревне Верхние Осельки загорелась хозяйственная постройка. На месте происшествия работала дежурная смена 104 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области.