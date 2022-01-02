В Ленобласти топка печи закончилась для дачника смертью

В Ленобласти топка печи закончилась для дачника смертью
На месте пожара нашли тело. Фото: pixabay

В дерене Усть-Капша 1 января было трагичным.

Примерно в 16 часов к полицейским обратился очевидец страшного дыма, валящего из-под крыши одного из домов в деревне Усть-Капша, располагающейся в Тихвинском районе Ленинградской области.

К слову в доме находился дачник, отметил заявитель.

На месте случившегося специалисты поняли, что возгорание началось в одноэтажном бараке. Когда с огнем сумели справиться, то на пепелище обнаружили тело. Мертвым нашли неизвестного мужчину.

По предварительной информации, очагом возгорания является печь. Личность погибшего устанавливается. Детали случившегося уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в деревне Верхние Осельки загорелась хозяйственная постройка. На месте происшествия работала дежурная смена 104 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области.

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