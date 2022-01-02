Оверсайз, кроссовки и неон: стилист рассказала, от чего стоит отказаться в 2022

Эксперт рассказала, что не модно в 2022 году. Фото: pixabay.com

Эксперт рассказала, что не модно в 2022 году. Фото: pixabay.com

Стилист Ольга Ким рассказала об анти-трендах моды наступившего года.

В 2022 году, по словам эксперта стоит забыть о гипер-оверсайзе, больших кроссовках и неоновых цветах. Об этом пишет «Лента.ру».

По словам Ким, к гипер-оверсайзу в этом году будут относиться гораздо проще. Полностью от него не откажутся, но реже носить станут. При этом, обтягиваться народ массово не начнет, однако тенденция медленно все же идет к приталенным силуэтам.

Кроме этого, остаются в прошлом массивные кроссовки, которые были актуальны последние три года. Ким предлагает присмотреться к винтажным кроссовкам.

Также актуальным в наступившем году перестанет быть неон. Эксперт заявила, что яркие цвета будут в тренде, но только не неон.

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