Спасатели больше часа тушили 100-метровый дом в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. Огонь охватил частный дом.

Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 2 января, в деревне Разметелево. Сигнал о ЧП поступил дежурному части около двух часов ночи. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по 47-му региону, загорелся частный дом на общей площади 100 квадратных метров. Прибывшим на место огнеборцам удалось ликвидировать пожар в 3:17.

С пожаром боролись 8 человек. Информация о пострадавших и причинах появления огня не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти топка печи закончилась для дачника смертью. Примерно в 16 часов к полицейским обратился очевидец страшного дыма, валящего из-под крыши одного из домов в деревне Усть-Капша, располагающейся в Тихвинском районе региона.