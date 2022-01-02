В Кейптауне здание парламента ЮАР охвачено огнем

В здании парламента ЮАР, расположенном в столице государства Кейптаун, произошел пожар. Огонь начал распространяться по объекту с самого горючего его места — крыши.

Возгорание случилось в воскресенье, 2 января. По предварительным данным, огонь вспыхнул на крыше, где крайне много пыли, дерева и других горючих материалов, сообщает Agence France-Presse (AFP).

По некоторым данным, есть вероятность обрушения здания. Все обстоятельства происшествия, а также причины возникновения возгорания уточняются.

Один из представителей экстренных служб ЮАР отправил запрос на вызов подкрепления для ликвидации пожара, который, как оказалось, имеет повышенную сложность и крайне трудно поддается тушению.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об утреннем пожаре в Ленинградской области. Сигнал о ЧП в деревне Разметелево поступил дежурному части около двух часов ночи. Огонь охватил частный дом на общей площади 100 квадратных метров. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.