В жилом доме Петербурга прогремел взрыв

Взрыв в жилом доме стал причиной обрушения части бетонной панели.

Как стало известно Gazeta.SPb, 1 января, в 02:50 в дежурную часть через 112 пришло сообщение о взрыве в одной из квартир дома №19 по Рыбацкому проспекту.

Наряды УМВД прибыли на место инцидента в 03:00 и выяснили, что на балконе отдельной трехкомнатной квартиры №59, расположенной на седьмом этаже панельного дома высотой в девять этажей произошел взрыв. Он вызвал обрушение внешней панели балкона и оконной рамы. Квартира принадлежит женщине 1959 года рождения, в момент взрыва в квартире никого не было. В результате падения фрагмента бетонной панели балкона также никто не пострадал.

Причина взрыва пока не установлена, эвакуация жильцов не потребовалась. Изъяты фрагменты деформированного металла, полимерный предмет цилиндрической формы, напоминающий пусковой контейнер реактивного сигнального патрона ЗРБ-40 «Бедствие».

Сотрудники УМВД России по Невскому району выясняют причины происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, задержан поджигатель ночного клуба в Петербурге.