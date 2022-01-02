В Госдуме не видят смысла в пособиях для безработных

Бессараб высказалась против введения безусловного базового дохода для россиян. Фото: Pixabay

Бессараб высказалась против введения безусловного базового дохода для россиян. Фото: Pixabay

Депутат Государственной Думы Светлана Бессараб заявила, что не видит смысла в введении пособий для безработных на постоянной основе.

Бессараб высказалась против введения безусловного базового дохода для россиян. По ее мнению, смысла выделять государственное финансирование для выплат безработным гражданам на постоянной основе нет, передает URA.RU.

Депутат считает, что работающее население, отчисляющее налоги, не поймет, почему оно должно содержать людей, которые не трудоустроены.

Она отметила, что государство считает более приоритетным повышение размера материнского капитала, детских пособий и других выплат для уязвимых слоев населения.

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