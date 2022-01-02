Петербургские долгожители получат выплату до 25 000 рублей на юбилей

Петербургские долгожители получат выплату до 25 000 рублей на юбилей
Долгожителям, которым больше 101 года, каждый год будут выплачивать по 25 тысяч рублей. Фото: pixabay

Долгожители Петербурга, которым исполнилось 90, 95 и 100 лет, могут получить единоразовую выплату до 25 тысяч рублей в честь своего юбилея.

Постановление о новых выплатах юбилярам-долгожителям вступило в силу с 1 января 2022 года.

Как рассказали в городском правительстве, петербуржцам, которые отмечают 90-летие, выплатят по 15 тысяч рублей. Отмечающие 95-летие получат выплату в 20 тысяч рублей, а 100-летние горожане — по 25 тысяч рублей. Долгожителям, которым больше 101 года, каждый год будут выплачивать по 25 тысяч рублей.

Выплаты будут начисляться долгожителям автоматически согласно данным системы «Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга». Если сведений в системе нет, то гражданин может подать заявление в районную администрацию по месту жительства или в МФЦ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне, которые зарабатывают менее 100 тысяч рублей, могут получить новую выплату.

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