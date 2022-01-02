Петербургские долгожители получат выплату до 25 000 рублей на юбилей

Долгожителям, которым больше 101 года, каждый год будут выплачивать по 25 тысяч рублей. Фото: pixabay

Долгожителям, которым больше 101 года, каждый год будут выплачивать по 25 тысяч рублей. Фото: pixabay

Долгожители Петербурга, которым исполнилось 90, 95 и 100 лет, могут получить единоразовую выплату до 25 тысяч рублей в честь своего юбилея.

Постановление о новых выплатах юбилярам-долгожителям вступило в силу с 1 января 2022 года.

Как рассказали в городском правительстве, петербуржцам, которые отмечают 90-летие, выплатят по 15 тысяч рублей. Отмечающие 95-летие получат выплату в 20 тысяч рублей, а 100-летние горожане — по 25 тысяч рублей. Долгожителям, которым больше 101 года, каждый год будут выплачивать по 25 тысяч рублей.

Выплаты будут начисляться долгожителям автоматически согласно данным системы «Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга». Если сведений в системе нет, то гражданин может подать заявление в районную администрацию по месту жительства или в МФЦ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне, которые зарабатывают менее 100 тысяч рублей, могут получить новую выплату.