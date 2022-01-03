Неприятный сюрприз в квитанциях ЖКХ ждет россиян в январе

Неприятный сюрприз в квитанциях ЖКХ ждет россиян в январе
Более высокую сумму гражданам придется выложить за капитальный ремонт жилья. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Жителям России рассказали об изменениях во всех квитанциях на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), которые неприятно удивят уже в январе.

Специалисты отмечают, что в январских квитанциях за коммунальные услуги появятся новые цифры. Более высокую сумму гражданам придется выложить за капитальный ремонт жилья. Об этом пишет PRIMPRESS.

Новые тарифы на капитальный ремонт в квитанциях ЖКХ в прошлом году ввел Минстрой, они вступают в силу с января. Причем эта услуга является обязательной, способов отказаться от нее нет.

Например, жители Приморья будут вынуждены платить 8,78 рубля за каждый квадратный метр жилья. Тариф вырос на 33 копейки, а в целом за последние семь лет стоимость увеличилась более чем на 2 рубля.

При этом регионы могут самостоятельно устанавливать размер стоимости этой услуги, а государство лишь вводит максимальные тарифы, на которые субъекты должны ориентироваться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 2022 года при наличии задолженностей по ЖКХ перестанут выплачивать субсидии и компенсации.

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